Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri için eğitim tatbikatı düzenlendi. Eğitim tatbikatında, senaryo gereği yanan konteynırda itfaiye ekiplerinin müdahale becerileri ve koordinasyonlu doğru müdahaleleri uygulandı.

Van’da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bilgi ve tecrübelerini diri tutabilmek için eğitimlerini yeni bir tatbikatla sürdürdü.

Tuşba Grup Amirliği bünyesinde yer alan yangın odası ve eğitim alanında sürekli uygulamalı eğitimler yapan itfaiye çalışanları, son olarak gerçekleştirdikleri tatbikatta da senaryo gereği çalan sirenle harekete geçti. Tam teçhizatlı ekipmanlarla profesyonel bir şekilde olay yerine varan ekipler, çevre güvenliği ve yangın bilgisinin ardından müdahaleye başladı. Uzman eğitmenlerin gözetiminde yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak sergileyerek olası acil durum senaryosunu başarıyla yöneten ekipler, bu tür eğitim ve tatbikatlarla yangın güvenliği bilincini arttırmayı hedefliyor.

Kentte yaşanabilecek olası yangın, kaza ve tüm olumsuz senaryolara karşı 7/24 esaslı çalıştıklarını ifade eden İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amiri Ferhat Kıpçak, eğitim ve tatbikatların personelin görev bilincini arttırdığını ve belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.