Van İŞGEM bünyesinde yer alan firmalara yönelik yapılan çalışmaları anlatan Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, toplam 56 firmaya destek sağladıklarını ifade etti.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Şu anda halihazırda 56 girişimcimiz var, aynı anda 56 girişimciye hizmet veriyor durumdayız. Niyetimize binaen Allah bizleri muvaffak etti ve Türkiye’de örnek İŞGEM olarak görülüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeler bazında başarı hikayesinde Van İŞGEM birinci sıradan yayınlanmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“300’ÜN ÜZERİNDE İSTİHDAM”

Toplam 300’ün üzerinde kişinin Van İŞGEM destekli firmalarda istihdam edildiğini söyleyen Mahmut Gedik, “Van İŞGEM bünyesinde yer alan firmalarımızın; 10’u kadın girişimci, 10’u yabancı girişimci olmak üzere toplam 56 firma var. İstihdam alanında da en son yaptığımız kontroller neticesinde 300’ün üzerinde bir istihdam sağladık.” şeklinde konuşarak bilgi verdi.