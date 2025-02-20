Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Van dahil 20 ile sarı kod uyarısında bulundu. Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışının Van'ın güney kesiminde zaman zaman kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Van’da, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.

Aynı zamanda Van için üç ayrı meteorolojik uyarı da verildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısına ilişkin yaptığı uyarıda, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yoğun kar yağışına ilişkin yapılan uyarıda, “Van'ın güneyi, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yer yer yoğun kar yağışı (20cm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunan Meteoroloji, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” diye kaydetti.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı