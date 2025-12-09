Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olması, Hakkari'de ve Van'ın güney ilçelerinde ise zaman zaman kuvvetli kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Van için bugün kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, rüzgarın da doğulu ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısı yaparak; “Sabah saatlerinden itibaren Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale) ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 3

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu