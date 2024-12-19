Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından soğuk bir havanın hakim olduğu Van’da sabah ve gece saatleri için yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceği, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, ayrıca buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Van ve bölge illeri için çığ uyarısı yapan Meteoroloji: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diye kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji bir uyarıyı da buzlanma ve don olayları için yaptı. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.