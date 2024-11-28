Van’da beklenen kar önceki gün yağdı. Dün de etkisini sürdüren kar yağışından dolayı birçok yerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklıklarının eksiye düştüğü Van’da kar yağışı sonrası yol ve kaldırımlar dondu. Hazırlıksız yakalanan yaya ve araç sahipleri zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından araç sürücüleri kış lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tutarken, büyük yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji de, kent için buzlanma ve don uyarısını yineledi. Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki birkaç gün Van’da kar beklenmiyor. Yer yer parçalı bulutlu ve az bulutlu havanın hakim olacağı Van’da sıcaklıkların ise mevsim normalleri altında seyretmesi öngörülüyor.

Van Valiliği de yine uyarıda bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.