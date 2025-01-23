Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrulusunda beklenen kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda, “Bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Muş ve Hakkari illerinin yüksek kesimleri ile Van ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışlı sistemin, yarın (Cuma) akşam saatlerinde bölgemiz genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.

“GİZLİ BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ”

Paylaşımda, “Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Güzeldere, Kuzgunkıran, Kurubaş, Tendürek) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” diye kaydedildi.