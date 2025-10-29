Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Ferit Melen Havalimanındaki çalışmaların sona geldiğini kaydederek, Kasım ayının ilk haftasında uçuşlara hazır hale geleceğini vurguladı.

Bir süredir tadilatta olduğu için uçuşlara kapatılan ve resmi açıklamada 5 Aralık 2025 tarihinde uçuşlara açılacağı bildirilen Van Ferit Melen Havalimanında çalışmaların erken tamamlanacak olması, uçuşların da daha erken tarihlere çekilebilme ihtimalini gündeme getirdi.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK TARİH VERDİ

Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki çalışmalara değinerek; “Kasım ayının ilk haftasında havalimanı uçuşlara hazır hale gelecek. Akabinde hızlı bir şekilde uçuş programlaması yapılacak. Van, hava ulaşımında da yeni bir döneme adım atacak” dedi.

“ÇEVRE YOLU PROJESİNİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ”

Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Çevre Yolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Edremit Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolu çalışmalarına da değinerek, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Kayatürk; “Van trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak bu proje, şehir içi ulaşımın güvenliğini artıracak ve kent genelinde ulaşım konforunu yükseltecek. Ayrıca bu projeyi, önümüzdeki dönemde hayata geçecek yeni yol ve ulaşım yatırımlarıyla destekleyeceğiz. Van’ın trafik sorununda önemli bir rahatlama sağlayacak bu projelerin yakın takipçisiyiz.”

Şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik yeni adımların da yolda olduğunu ifade eden Kayatürk, Van’ın kuzeyinde istihdam ve üretim alanında yeni yatırımlar planlandığını duyurdu.

Kayatürk; “Bu yatırımlar şehrimize önemli bir katma değer kazandıracak. Van’ın ekonomik potansiyelini daha güçlü hale getirecek, yeni istihdam alanları oluşturacak bu projelerin müjdesini çok yakında hemşehrilerimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

VAN’A 6 BİN 803 KONUT YAPILACAK

Kayatürk, son olarak konut yatırımlarına da değinerek; “AK Parti hükümetleri olarak Van’da bugüne kadar 30 ila 40 bin arasında konut inşa ettik. Şimdi ise 6 bin 803 yeni konutun yapımına başlıyoruz. Bu projelerle hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi, daha modern, güvenli ve yaşanabilir mahalleler oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.