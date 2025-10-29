Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpışması sonucu Alihan Karay (55), Aysel Karay (60) ve Gülsen Han (40), hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Hayatını kaybedenler Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova ilçesine getirildi. Burada binlerce kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.