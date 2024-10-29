Benzersiz Görüntüler ve Dalış Ekibi

Dalış sırasında, Bitlis’in Adilcevaz kıyılarındaki su altında kalmış kale kalıntıları ve Van’ın Edremit bölgesindeki mikrobiyalit oluşumları kayda alındı; Ceylan ve ekibi, Van Gölü'nün eşsiz ekosistemini belgelendirirken, bu doğal zenginliklerin korunmasına dikkat çekti.Dalış sırasında Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruk noktasına ulaştı ve ekip, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağını açarak bu anlamlı günü kutladı; bu etkinlik, su altındaki güzelliklerin yanı sıra, milli değerlerimize olan bağlılığımızı da gözler önüne serdi.