Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK timleri, Ahlat'ta yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir mikrobiyalit kolonisinin olduğunu belirledi.

Bunun üzerine, Dünya Çevre Günü kapsamında Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yapan Ceylan ve ekibi, DEGAK timleri ile Ahlat ilçesine giderek dalış yaptı.

Kıyıya 100 metre mesafede tespit edilen 17 metre uzunluğunda farklı yapıdaki mikrobiyalitler, Ceylan ve ekibi tarafından ilk kez kayıt altına alındı.

Mikrobiyalitlerin çevresini saran balıkçı ağları da dalış ekibi tarafından temizlendi.

Ceylan, AA muhabirine, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ekibinin, bölgede yeni bir mikrobiyalit kolonisi görmesi üzerine yaptıkları dalışta kendilerini heyecanlandıran görüntülerle karşılaştıklarını söyledi.

Yaptıkları keşifte öncekilerden farklı yapıda olan 17 metre uzunluğundaki mikrobiyalit kolonisini ilk kez görüntülediklerini anlatan Ceylan, "Yeni bulunan bir koloniydi ve çok muzzam bir görüntüydü. Çevresini balıkçı ağları sarmıştı. O ağları temizleyerek gerçek görüntüsünün ortaya çıkmasını sağladık. Van Gölü muazzam güzel bir yer. Bu tür güzellikler kentin turizmine de katkı sunuyor. Dalış tutkunları buralara gelerek Van Gölü'ndeki mercanları görmek istiyor. Biz de Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine destekleri için teşekkür eden Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde icra ettiği görevlerden edindiği tecrübeleri Van Gölü'nde de Van'ın Edremit ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde konuşlanarak aktarmaya başladı. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, sahip olduğu güçlü, modern platformları ve deneyimli personeli ile Van Gölü'nde kalıcı şekilde konuşlanarak özellikle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele ediyor."