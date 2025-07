Türkiye'nin en büyük gölü ve dünyanın en geniş sodalı gölü olan Van Gölü, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık nedeniyle her geçen gün küçülüyor. 3 bin 712 kilometrekarelik alana sahip göldeki çekilme, belirgin şekilde gözlemleniyor. Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma dolayısıyla önemli miktarda su kaybının yaşandığı gölün sığ noktalarındaki çekilme yüzlerce metreyi buluyor. Oluşumu asırlar süren mikrobiyalitler, geçmiş dönemlerde seviyenin yükselmesiyle su altında kalan tarihi yapılar ve yerleşim alanlarının, kuraklığın etkisiyle ortaya çıktığı gölün kıyılarındaki değişim uydu görüntülerine de yansıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometre kare yüzey alanı ile beraber ülkemizin en büyük gölü ve en fazla buharlaşmanın gerçekleştiği göl. Van Gölü kapalı bir göl, dışarıya hiçbir su çıktısı yok. Bundan dolayı Van Gölü'nün su bütçesini kışın yağan kar yağışı oluşturuyor. Bu sebepten dolayı Van Gölü'nün çok basit su bütçesi var.

Kar ve yağmur yağışlar göle su girdisini oluştururken buharlaşma ile beraber göl den su çıktısı geçekleşiyor. Geçtiğimiz kış mevsimi, özellikle Şubat ayı mevsim normallerin çok çok altında bir yağış gerçekleşti. Şubat ayındaki yağışlar, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az gerçekleşti. Yaz mevsimindeki sıcaklıklar göldeki buharlaşmayla beraber su çıktısı olunca Van Gölü'nün biraz daha geri çekildiğini görüyoruz" dedi.

"Van Gölü su kaybetmeye devam ediyor"

Van Gölü'nün su kaybetmeye devam ettiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Su kaybını esas önümüzdeki Eylül-Ekim ayında bunu çok daha bariz göreceğiz. Van Gölü'nün yüzey suyunun muhtemelen şimdikine göre biraz daha düştüğünü, geriye doğru çekildiğini göreceğiz. Bu durumda en kötü etkilenen şüphesiz balıkçı limanları oluyor. Çünkü göl kenarında olan balıkçı limanlarındaki teknelerinin limana girişi ve çıkışı git gide zorlaşıyor. Çünkü su seviyesi biraz daha geriye çekildiği zaman maalesef limanlara girişi çıkış zorlaşıyor" dedi.

"Çalışmayan arıtma tesisleri Van Gölü'nü tehdit ediyor"

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Van Gölü için aslında en büyük tehlike çalışmayan atık su arıtma tesisleri. Van Gölü kapalı bir göl ve göle giren her bir damla kirlilik burada maalesef kalıyor dışarıya çıktısı yok. Bu sebepten dolayı çekilme kadar en büyük tehlike Van Gölü kenarındaki çalışmayan arıtma tesisler. Bu saatten sonra Van gölü için her bir damla kirlilik bile fazla. Arıtma tesislerin her birinin çalıştırılması gerekiyor" diye konuştu.