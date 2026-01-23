Tatvanlı fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı tarafından çekilen fotoğraf karelerinde, Van Gölü’nün mavi suları üzerinde süzülen yeşilbaş ördekler görsel şölen sundu. Doğal yaşamın tüm güzelliğini yansıtan kareler, görenleri adeta mest etti.

İlçenin Van Gölü kıyı şeridine yakın bir noktada göl üzerinde yüzen ördekler, özellikle doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla bütünleşen yeşilbaş ördekler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.