Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen; sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve iş dünyasının da destek verdiği 2’nci Bitlis Nemrut Bisiklet Festivali ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganları ile Nemrut Dağı’nda sona erdi.

Dünyanın ikinci, ülkemizin ise en büyük krater gölüne sahip Bitlis Nemrut Kalderası’nda başlayan bisiklet festivali oluşturulan rota ile beraber, bisiklet sürücüleri sırasıyla; Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Bitlis merkez tarihi gezisi, Baykan, Ziyaret, Kozluk, Malabadi Köprüsü, Batman merkez, 10 Gözlü Köprü, Diyarbakır Suriçi, Gazi Köşkü, Hevsel bahçeleri, Siverek, Nisibi köprüsünü gezdi.

Farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmada bisiklet sürücüleri Adıyaman Nemrut Dağı’nda festivali sonlandırdı. Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın sloganları da atan bisiklet sürücüleri doğal ve tarihi alanların korunmasına yönelik çağrılarıyla da dikkat çekti.