Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, 2019-2023 yılları arasında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. 2024 yılında ise her ay bir önceki aya göre daha fazla yağış aldı. Son olarak mayıs ayında ise yaklaşık 120 milimetrelik bir yağış gerçekleşti. Yağış rekoru sayılan bu oran, yer altı sularını önemli ölçüde etkilemiş oldu. Yağışlar yer altı sularıyla birlikte seviye kaybı yaşayan Van Gölü’nün ise kuraklık sorunundan kurtulmasını sağladı.

“Van Gölü Havzası’nda yağış rekoru kırıldı”

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’nın son 5 yıldır yağış noktasında sorunlu bir dönem geçirdiğini belirtti. Havzanın 2024 yılında ise çok ciddi oranda yağış aldığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Aslında geçmişteki uzun yıllık yağış ortalamalarına baktığımızda, özellikle ekim ve kasım ayları ortalamaları 100 milimetreler civarında, aynı yüksek değerlerin mart ve nisan aylarında gerçekleştiğini görüyoruz.

30-35 yıllık toplam periyoda baktığımızda mart ve nisan aylarında da bu yağış değerleri 100 milimetreler civarındadır. Ancak son 15 yıldır havzada yağış noktasındaki gerileme oransal olarak daha az düşmesi bu yıl düşen yağışların çok daha etkili olmasını belki biraz ön plana çıkarmıştır. Diğer taraftan şu gerçek var; her ay bir öncekine oranla çok daha fazla yağışın kaydedildiği bir havzadayız. Son mayıs ayında da yaklaşık 120 milimetrelik bir yağış gerçekleşti. Tabii ki bu rekor bir yağıştır. Ancak unutmayalım, içinde yaşadığımız Doğu Anadolu Bölgesi, belli ölçüde Güneydoğu Anadolu Bölgesi de dahil olmak üzere bu sene çok ciddi bir yağış aldı” diye konuştu.

“Havzadaki suyu yönetmek zorundayız”

Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklıktaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, “Dünya daha fazla ısınmaya devam ediyor. Burada bahar aylarında sıcaklık değerleri düşükken ve yağışlar ise maksimum oranlarla rekorlar kırarken, dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklıklar 34-45 derecelere çıktı. İnsanların sıcaktan dolayı yaşayamayacağı ortamlar oluşmaya başladı. Evet, 2024 yıl havza açısından gerçekten pozitif bir anlam taşıyor, öncelikle Van Gölü’nde çok ciddi bir seviye iyileşmesi yaşandı ve bu seviye iyileşmesi önümüzdeki aylar boyunca da gerçekleşecek. Çünkü o toprağa sızan suyun önemli bir kısmı yer altında göle ulaşacak.

Dolayısıyla göl beslenmeye devam edecektir. Ancak bu yağışı önümüzdeki yıllarda alabilir miyiz? Sorusunun cevabı yok. İklim değişikliği tam da böyle bir şeydir. Yani biz geleceği öngöremiyoruz. Gelecekte nasıl bir yağış kaydedileceğini bilemiyoruz. Havzanın ihtiyaç duyduğu suyu başta içme suyu, sonra kullanma suyu sonra da kırsalda tarımla uğraşan insanların sulama suyunu karşılayacak şekilde yönetmek durumundayız” şeklinde konuştu.