Türkiye’de son yıllarda daha sık ve daha uzun süreli yaşanan sıcak hava dalgaları, iklim değişikliğinin etkilerini görünür kılarken, bu sürecin en kırılgan alanlarından biri su kaynakları olarak değerlendiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, iklim değişikliğinin özellikle kuraklık üzerinden etkisini hissettirdiğini ve bu durumun içme, kullanma ve tarımsal sulama suyu açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL”

Türkiye’nin sanılanın aksine su zengini bir ülke olmadığını ifade eden Alaeddinoğlu, mevcut su potansiyelinin bazı dönemlerde yeterli görünmesine rağmen yapısal dezavantajlar taşıdığına değindi.

Artan ortalama sıcaklıklar, yağış miktarındaki kısmi düşüş ve yağış rejiminde yaşanan belirgin değişimlerin, ülke genelinde olduğu gibi Van Gölü Havzası’nda da ekosistemi doğrudan etkilediğini dile getiren Alaeddinoğlu, “İklim değişikliği büyük ölçüde kuraklık olarak hayatımıza giriyor. Aslında birçok etkisi var ama bizi doğrudan ilgilendiren en önemli başlık su kaynaklarıdır; içme, kullanma ve sulama suyu sorunu. Türkiye su zengini bir ülke değil, hatta su fakiri sayılabilecek nitelikte bir ülke. Henüz kendi kendine yetebilen bir su potansiyeline sahip olsa da ciddi dezavantajları var.” dedi.

“VAN GÖLÜ HAVZASI OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Özellikle yaz aylarının aşırı sıcak ve kurak geçmesi, havzada ciddi ölçekte su kayıplarına yol açarken, yağışların yıl içindeki dağılımının değişmesi sorunu daha da derinleştiriyor. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, tarımsal faaliyetlerin ve doğal bitki örtüsünün en fazla suya ihtiyaç duyduğu ilkbahar ve yaz dönemlerinde yağışların azalması, buna karşılık sıcaklıkların yükselmesi ve buharlaşmanın artmasının, mevcut su kaynaklarının çok daha hızlı tükenmesine neden olduğunu vurguladı.

Ülkemizin özellikle son yıllarda yoğun sıcak hava dalgalarına maruz kaldığını aktaran Alaeddinoğlu, son olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülke genelinde sıcaklık ortalamaları artıyor, yağışlarda kısmi bir azalma var ve yağışın şekli ciddi biçimde değişmiş durumda. Yağışın yıl içindeki zamansal dağılımında da belirgin farklılıklar ortaya çıktı. Tüm bunlar hem Türkiye’yi hem de içinde bulunduğumuz Van Gölü Havzası’nı olumsuz etkiliyor. Yaz aylarının çok sıcak ve kurak geçmesi, havzada ciddi bir su kaybına neden oluyor. Vejetasyonun, yani tarımsal faaliyetlerin ve bitkilerin en çok suya ihtiyaç duyduğu dönem ilkbahar ve yaz aylarıdır. Tam da bu dönemde yağış gerçekleşmiyor, sıcaklıklar artıyor ve buharlaşma çok şiddetleniyor. Bu durum, mevcut su kaynaklarının çok daha hızlı tüketilmesine yol açıyor.”