Türkiye’nin farklı illerinden Bitlis’e gelen fotoğrafçılar, karlı dağlarla bütünleşen trenin en iyi fotoğrafını çekmeye çalıştı. Fotoğrafçılara özellikle kış aylarında muhteşem görüntüler veren Van Gölü Ekspresi, yolculuk meraklısı her kesim tarafından tercih ediliyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve Ankara-Tatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, kış aylarında muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

Yolculuk esnasında ortaya çıkan muhteşem görüntüler ile sıra dışı yolculuk seçeneklerinden biri olarak dikkati çeken Van Gölü Ekspresi’ni fotoğrafçılar görüntüledi. Hat üzerindeki uçsuz bucaksız ova ve arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve tepelerinde karların olduğu yüksek dağların oluşturduğu manzarayı yolcularına seyrettiren Van Gölü Ekspresi, kış mevsiminde her yaştan insana unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

İstanbul’dan Van Gölü Ekspresi’ni fotoğraflamak için Bitlis’e gelen Suna Adak Bulut, “İstanbul’dan fotoğrafçılarla birlikte geldik. Özellikle Van Gölü Ekspresi’ni fotoğraflamak istedik. Van Gölü Ekspresi Kars’a giden Doğu Ekspresi gibi çok özel bir tren ama insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Ankara’dan kalkıyor. Son durak olarak Tatvan’a geliyor. Çok keyifli bir tren. Bu trenin içinde olmaktansa bu sefer treni karlar içinde fotoğraflamayı tercih ettik, albümlerimizde olsun diye” dedi.

Fotoğraf sever Lale Çaktı ise daha önce trenle Tatvan’a 2 kez geldiğini ifade ederek “Bu sefer de dışarıdan çekmek istedik. Burası treni çekmek için en uygun nokta. Buradan treni çekmeye karar verdik. Bu güzergahı bence herkes kullanmalı” diye konuştu.

Her zaman Van Gölü Ekspresi’ni karlar içinde çekmeye özendiğini belirten Emine Özel de, “İstanbul’dan geldik. Van Gölü Ekspresi trenini fotoğraflamak için bu noktada bekleyerek çok güzel fotoğraflar aldık. Daha önce arkadaşlarımın Kars’a giden Doğu Ekspresi fotoğrafları vardı. Çok hoşuma gidiyordu. Özeniyordum. Bugün burada o duyguyu yaşadım. Çok keyifli bir anı kaldı bizim için” şeklinde konuştu.