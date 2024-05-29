Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak, Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik ve ilgili yetkililerle 35 yıl önce açılan ve sadece 7 ay açık kalan sınır kapısının olduğu Gelincik bölgesinde incelemelerde bulundu. İran ile yaklaşık 300 kilometrelik sınırı olmasına rağmen tek bir sınır kapısı bulunan Van'da, 35 yıldır kapalı olan Başkale ilçesindeki Gelincik Sınır Kapısı ise tekrar açılmayı bekliyor.

1989 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın bölge ekonomisine katkı sunması için açılan Gelincik Sınır Kapısı, açıldıktan 7 ay sonra Türkiye tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle tek taraflı kapatılmıştı.

Başkale Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile beraberindeki heyet ve Kaymakam Mustafa Çelik, sınır hattına gitti. 364 Nolu nihai hudut taşının bulunduğu Gelincik Sınır Kapısı yapılacak olan sınır hattında arazi keşif ve kontrolü konusunda incelemelerde bulunulup, istişare gerçekleştirildi” denildi.