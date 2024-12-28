Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolu 30. kilometresinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine seyir halinde olan C.B. yönetimindeki kargo şirketine ait dağıtım minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA