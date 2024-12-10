Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Kazanın; havanın sisli ve yolun kaygan olmasıyla beraber meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre yaralıların hastanelere sevkleri devam ederken, kazanın meydana geldiği yerde yol trafiğe kapatıldı.

Müdahalelerin ardından ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından Van – Erciş Kara yolunun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.