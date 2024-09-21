Acil Müdahale ve Temizlik Çalışmaları

Yağmurun aralıklarla devam etmesiyle birlikte dereler debilerini artırarak taştı ve çevredeki evler ile bahçeleri su altında bıraktı Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde etkili olan yağış sonrası, Van Büyükşehir Belediyesi olay yerine hızlıca iş makineleri gönderdi. Ekipler, taşan dereleri temizlemek ve su baskınlarını önlemek için seferber oldu, bölgedeki acil durumu yönetmek için yoğun çaba sarf ettiler.

Belediye Başkanından Açıklama

Bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyetleri dinledi. Zeydan, Kurubaş Deresi'nin Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olduğunu belirterek, bu tür felaketlerin önlenebilmesi için standartlara uygun bir dere ıslahı yapılmadığını vurguladı.

Sürekli Tekrarlayan Felaketler

Zeydan, son altı ay içinde aynı bölgedeki ikinci sel taşkınına şahit olunduğuna dikkat çekti. Bu durumun, bölgedeki altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını ifade eden Zeydan, "Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi.

Geleceğe Dönük Önlemler Gerekli

Bu yaşanan sel felaketi, Van'daki altyapı sorunlarının acil bir şekilde ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, gelecekte benzer olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri almak zorunda.