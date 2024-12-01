Geçtiğimiz hafta kar yağışının yaşandığı Van’da ardından güneş açtı. Ancak güneşli havaya rağmen Van bu mevsimde şuana kadar en soğuk günlerini yaşar oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gözlem istasyonu tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksileri görürken, en düşük sıcaklığı yaşayan ilçe ise -14 derece ile Özalp olacak.

Hava sıcaklıklarının Van genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda da bulunan ilgili kurumlar; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma gibi çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Van genelinde en soğuk ilçe -14 derece ile Özalp ilçesi olacak. Özalp ilçesi bugün en düşük eksi 13, yarın ise en düşük eksi 14 dereceleri görecek.

MGM tarafından yayımlanan verilere göre Van’da 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

01 Aralık Pazar: Sisli -4/9 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -4/8 C

03 Aralık Salı: Sisli -3 / 8 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -2/8 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -1/9 C

Başkale;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/2 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -5/2 C

03 Aralık Salı: Sisli -5/2 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -5/4 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -5/4 C

Çaldıran;

01 Aralık Pazar: Sisli -7/3 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -7/2 C

03 Aralık Salı: Sisli -6/4 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -7/5 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -5/5 C

Çatak;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/9 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -5/9 C

03 Aralık Salı: Sisli -6/8 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -7/8 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -3/9 C

Edremit;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/5 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -4/5 C

03 Aralık Salı: Sisli -5/6 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -5/7 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -3/8 C

Erciş;

01 Aralık Pazar: Sisli -4/6 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -4/6 C

03 Aralık Salı: Sisli -3/6 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -2/7 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -2/8 C

Gevaş;

01 Aralık Pazar: Sisli -2/5 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -2/6 C

03 Aralık Salı: Sisli -3/6 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -3/7 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -2/7 C

Gürpınar;

01 Aralık Pazar: Sisli -6/6 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -7/7 C

03 Aralık Salı: Sisli -8/7 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -9/8 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -6/8 C

İpekyolu;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/5 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -4/5 C

03 Aralık Salı: Sisli -5/6 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -5/7 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -3/8 C

Muradiye;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/6 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -5/5 C

03 Aralık Salı: Sisli -4/7 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu-5/8 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -4/8 C

Özalp;

01 Aralık Pazar: Sisli -13/3 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -14/2 C

03 Aralık Salı: Sisli -12/3 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -12/4 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -10/5 C

Saray;

01 Aralık Pazar: Sisli -10/3 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -10/2 C

03 Aralık Salı: Sisli -10/2 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -9/5 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -6/5 C

Tuşba;

01 Aralık Pazar: Sisli -5/5 C

02 Aralık Pazartesi: Sisli -4/5 C

03 Aralık Salı: Sisli -5/6 C

04 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu -5/7 C

05 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu -3/8 C