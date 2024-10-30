Acur Fiyatlarındaki Artış

Kilogram fiyatlarının 150 ile 180 TL arasında, bu yıl turşu yapmayı düşünenler için büyük bir sorun oluştu.Acur fiyatlarındaki bu artışın arkasında, tedarik zincirindeki sorunlar ve artan üretim maliyetleri yaşanıyor. Hava koşulları ve artan talep, üretimde yaşanan sıkıntıları daha da derinleştirirken, Van'daki turşu severler, yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif çözümler üretmeye başladı. Bu durum, geleneksel turşu üretim sürecini olumsuz etkileyerek.Bu yıl turşu yapmalarının farklılaşması gözlemleniyor; Bazı Vanlılar, daha az miktarda acur alarak turşu dağıtmayı tercih ederken, kimileri ise farklı sebzelerle alternatif tarifler denemeye yöneldi.