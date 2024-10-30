Tüketicinin Cebini Yakacak Yeni Zamlar

Ekim günleri sonlarına gelindiğinde, özellikle mutfaklarda yaygın olarak kullanılan tüp gaz fiyatları adeta tavan yaptı,fiyatlar her geçen gün artan genişliklerle karşı karşıya kalırken, ekonomik yapılar daha da derinleşiyor. Tüketiciler, artan fiyatlar karşısında ne yapacaklarını düşünmek zorunda kalıyor. Van'daki tüp gaz firmalarının güncel fiyat listelerine göre, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi büyüyen markaların fiyatlarının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Örneğin Aygaz'ın 2 kg'lık mini ev tüpü 200,00 TL, 12 kg'lık tombul ev tüpü ise 881,00 TL olarak belirlendi. İpragaz ve Bizimgaz da benzer bedenlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bu durum, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir ekonomik yük haline geliyor. Tüp gaz fiyatlarının artması, Van'daki hanelerin bütçesini zor hale getirdi.