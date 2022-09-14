Vanspor'lu Miraç, haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin üçüncü haftasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, bu hafta 1461 Trabzon FK karşısında üstün bir performans ortaya koyan Vanspor'un kaptanı Miraç Acer de yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Miraç Acer, Zonguldak Kömürspor'dan Embiya Ayyıldız, Eyüp Akcan, İskenderunspor'dan Yasin Abdioğlu, Enes Soy, 1461 Trabzon FK'dan Berkay Sefa Kara, Ankara Demirspor'dan Serkan Sözmen, Kastamonuspor'dan Faruk Öcal, Pazarspor'dan Onur Kızıltaş ve Serik Belediyespor'dan İbrahim Demir haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Bölgegazetesi