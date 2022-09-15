Vanspor, Adıyaman deplasmanından 1 puanla döndü!

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalan Vanspor, bugün deplasmanda karşılaştığı Adıyaman FK ile de 1-1 berabere kaldı.

Van temsilcisi bu beraberlikle puanını 5'e çıkarırken, Adıyaman FK'nın puanı ise 3 oldu. Ev sahibi Adıyaman FK, Erol Kapusuz teknik sorumluluğunda sahaya; Türker Dırdıroğlu, Tarık Mayhoş, Osman Bodur, Burak Gürler, Yiğit Demir, Göktan Işılak, Haydar Deniz, Ayberk Altan, Salim İyik, Çağrı Yağız Yasak ve Ömer Yıldız onbiri ile çıktı. Vanspor ise Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Umut Sözen, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Uğur Adem Gezer, Sabit Hakan Yılmaz, Batuhan Karadeniz ve Barış Sağır onbiri ile çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmayı Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Volkan Kaan Topal ve Doğu Yılmaz hakem dörtlüsü yönetiyor. Vanspor, 31. dakikada Emrah Tacir'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 45+4. dakikada Adıyaman FK beraberliği buldu. Kullanılan serbest vuruşta, karambolde kalan topu önünde bulan Çağrı, takımı adına beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında iki takım da geliştirdikleri atakları golle sonuçlandıramayınca, maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bölgegazetesi