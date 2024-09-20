Mevsimin İlk Karı Yağdı

İki gün süren sağanak yağmurun ardından, özellikle yüksek yerleşim alanlarında kar yağışının başlaması, bölge sakinlerini heyecanlandırdı. Yolmaçayır Mahallesi, bembeyaz bir örtüyle kaplanarak adeta kış masalına dönüştü.

Mahallelinin Kar Sevinci

Güne karla kaplı bir mahallede uyanan halk, bu durumu büyük bir mutlulukla karşıladı. Genellikle kasım ve aralık aylarında beklenen kar, bu yıl erken bir sürpriz yaparak herkesi şaşırttı.

Doğa'nın Büyüsü

Beyaza bürünen doğal manzara, sakinlerin gözlerini kamaştırırken, kışın güzelliklerini de yeniden hatırlattı. Mahalledeki kar, hem estetik hem de kış aktiviteleri için bir fırsat sundu.

Kışa Hazırlık Başlıyor

Başkale'deki kar yağışı, bölge halkının kış hazırlıklarına hız vermesine sebep oldu. Hava şartlarının değişmesiyle birlikte, kışa dair planlar yapmaya başlayan sakinler, karın keyfini çıkarma fırsatı yakalayacak.