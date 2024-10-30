Tarımda Hangi Ürünler Zirveye Çıkıyor?
Geniş tarım alanlarıyla döngüsel olan bu bölgede, bitkisel üretim önemli bir yer devam ediyor ve özellikle hububat ürünü, üretimin belkemiği oluşuyor. 2023 yılı itibarıyla 120 bin tonluk buğday üretimi, Van'ın yönetiminin gücünün önüne seriyor.
VAN İLİ HAVZA ÜRÜN LİSTESİ
Van'da ayrıca yem bitkilerinin üretimi de oldukça önemli bir yer ediniyor. 2023 sonuçlarına göre, 830 bin tonluk yonca üretim ile bölge hayvancılığında da kaydedilen değer bir gelişim döngüsü. Korunga, silajlık mısır ve fiğ gibi diğer yem bitkileri ile birlikte bu üretim, yönetim çeşitliliği artırıyor ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlıyor.Son yıllarda Van'da bitkisel üretim alanındaki gelişmeler, yönetim destekleri ve tarım teknolojilerindeki yenilikler sayesinde daha da hız kazandı. Sulama imkânlarının genişletilmesi, pazarlama potansiyelini arttırırken, bu durum kentin ihracatını güçlendiriyor ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
|Havza Adı
|Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
|Bahçesaray
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri
|Başkale
|Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Aspir
|Çaldıran
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Çatak
|Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Edremit
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Erciş
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Gevaş
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Gürpınar
|Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|İpekyolu
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Muradiye
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Özalp
|Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Saray
|Arpa, Buğday, Aspir, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
|Tuşba
|Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates