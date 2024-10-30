Tarımda Hangi Ürünler Zirveye Çıkıyor?

Geniş tarım alanlarıyla döngüsel olan bu bölgede, bitkisel üretim önemli bir yer devam ediyor ve özellikle hububat ürünü, üretimin belkemiği oluşuyor. 2023 yılı itibarıyla 120 bin tonluk buğday üretimi, Van'ın yönetiminin gücünün önüne seriyor.

VAN İLİ HAVZA ÜRÜN LİSTESİ

Van'da ayrıca yem bitkilerinin üretimi de oldukça önemli bir yer ediniyor. 2023 sonuçlarına göre, 830 bin tonluk yonca üretim ile bölge hayvancılığında da kaydedilen değer bir gelişim döngüsü. Korunga, silajlık mısır ve fiğ gibi diğer yem bitkileri ile birlikte bu üretim, yönetim çeşitliliği artırıyor ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Son yıllarda Van'da bitkisel üretim alanındaki gelişmeler, yönetim destekleri ve tarım teknolojilerindeki yenilikler sayesinde daha da hız kazandı. Sulama imkânlarının genişletilmesi, pazarlama potansiyelini arttırırken, bu durum kentin ihracatını güçlendiriyor ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Havza Adı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler Bahçesaray Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri Başkale Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Aspir Çaldıran Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates Çatak Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates Edremit Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates Erciş Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates Gevaş Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates Gürpınar Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates İpekyolu Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates Muradiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates Özalp Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates Saray Arpa, Buğday, Aspir, Nohut, Yem Bitkileri, Patates Tuşba Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Nohut, Yem Bitkileri, Patates