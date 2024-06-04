Geçtiğimiz haftaları bol yağışla geçiren Van bu haftaya güneşli bir havayla girdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Van için bugün beklenen hava durumu verileri paylaşıldı.

Meteorolojik verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Rüzgârın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, sıcaklıkların da mevsim normalleri üzerinde olacağı tahminleri paylaşıldı.

İşte bugün Van’da beklenen tahmini hava durumu:

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu