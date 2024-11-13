Çeşitli sebeplerle yapımı uzun süredir tamamlanamayan ve Van için önemli projelerden biri olan çevre yolu ile ilgili son durum görüşüldü.

Vali Ozan Balcı başkanlığında, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol, Taşınmazlar Daire Başkanı Abdullah Alemdar, Hukuk Müşaviri Dilek Karayol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Seyfullah Şağban’ın katılımıyla Van Çevreyolunun son durumu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Çevreyolunun tamamlanması ile kent trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması öngörülüyor.