Van Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesi ile VASKİ bünyesinde çalışan 280 işçiye sözleşmelerinin yenilemeyeceğini ve işten çıkartacaklarını belirten bir tebligat göndermişti. Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası sendikalar açıklama yapmış ve durumu kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Gündemi meşgul eden 'işten çıkartma' konusuyla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

İşten çıkartma maksatlı değil, prosedür maksatlı tebligat gönderdiklerini belirten Van Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ tarafından yapılan o açıklama:

Dünden bu yana belediyeden sözleşmeli personellerin işten çıkarıldığına yönelik bazı basın yayın organlarında haberler yapılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 'PROSEDÜR GEREĞİ TEBLİGAT YAPTIK' Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (VASKİ) kayyım sürecinde sözleşmeli personel olarak göreve başlatılan çalışanların sözleşme süreleri bu yılın sonu itibariyle sona ermektedir. Her sözleşme yenileme döneminde olduğu gibi ilgili çalışanlara prosedür gereği sözleşmelerinin sona ereceği yönünde tebligat yapılmıştır. Bu durum sözleşmelerinin feshedildiği yönünde bir algıya neden olmuştur. 'SÖZLEŞMELERİN YENİLENMESİ HAKKI MAHFUZDUR' Ancak gerçek bu değildir. Prosedür gereği yapılan işlemin sözleşmelerin feshedilmesiyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Elbette ki belediye yönetimi olarak çalışanlarımızı bir performans sürecine tabi tutmaktayız. Birimlerimizden gelen raporlara bağlı olarak, yılsonu çalışma performanslarının değerlendirmesi sonucu bir karara varılacaktır. Performans değerlendirmesi sonucu uygun görülmeyen personellerle sözleşmenin yenilenmemesi hakkı her zaman mahfuzdur. Elbette ki bu durum, çalışanların sözleşmesinin feshedileceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kamuoyunda algı oluşturmaya dönük yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve belediye yönetimimize bu konuda güvenilmesini istiyoruz. 'ALGI OLUŞTURULMASINI KABUL ETMİYORUZ' Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ olarak, demokratik, halkçı ve emekçiyi gözeten belediyecilik anlayışımız gereği hiç kimsenin ekmeğiyle oynamamız veya haksız bir karara imza atmamız düşünülemez. Ancak daha önce de duyurduğumuz gibi bu konuda hakkaniyet ilkesi gereği yapılan bazı tasarrufların da farklı yöne çekilerek algı oluşturulmasını da kabul etmiyoruz. Belediye yönetimi olarak bu tarz konularla değil, 8 ayda kayyım sürecinde 8 yılda yapılmayan çalışmalara imza attığımız gerçeğiyle gündeme gelmemiz gerektiğini düşünüyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.