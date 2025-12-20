Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı olarak katkı sağlayacaklarını belirtti.

ASKERLİKTE DEVRİM GİBİ YENİLİK

Bakan Güler, bu kapsamda askerlik sistemine yönelik dikkat çekici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Güler, 3 çocuğu bulunan ailelerde bir çocuğun, 4 çocuğu bulunan ailelerde ise iki çocuğun askerlik görevini kendi istedikleri yerde yapabilmesine imkan tanıyacak bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, askerlikte aile yapısını gözeten yeni bir dönemin başlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bakan Güler'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız.

Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık."