Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Barış Nasıl Tesis Edilir?” başlıklı söyleşi bugün gerçekleştirildi. Akademisyen, siyasetçi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikte, çözüm sürecinin hukuk, demokrasi ve iş dünyasına yansımaları ele alındı. Söyleşide, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve ekonomik istikrarın rolüne değinildi.

Söyleşinin moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin üstlendi. Etkinlikte, öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Mehmet Altan, eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik ile Van TSO Başkanı Necdet Takva konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, söyleşide Van’da artan işsizlik sorununa dikkat çekerek, istihdam olanaklarının geliştirilmesinin toplumsal barış açısından önemine de değindi. Ayrıca, terörsüz Türkiye sürecinin mevcut durumu ve sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TAKVA: VAN GİBİ İLLERDE SERMAYEYE ERİŞİM SON DERECE SINIRLI KALIYOR

Söyleşide ilk olarak konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, GSYH’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Van’ın ekonomik gelirinin oldukça düşük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Resmi veriler Van’ın ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik açıdan ne kadar dezavantajlı bir konumda olduğunu açıkça gösteriyor. Van, kişi başına düşen gelir sıralamasında Türkiye’nin sonlarında yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi 14 il ve yaklaşık 6,5 milyonluk nüfusuna rağmen milli gelirden yalnızca yüzde 4,3 pay alabiliyor.

Buna karşın Marmara Bölgesi’nin payı yüzde 43 seviyesinde. Banka mevduatları ve kredilerin büyük bölümü batı illerinde toplanırken, Van gibi illerde sermayeye erişim son derece sınırlı kalıyor. Bu tablo, bölgesel eşitsizliğin artık yapısal ve kronik bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor.”

ALTAN: GÖÇ, YOKSULLUK VE İŞSİZLİK DAHA DA DERİNLEŞİR

Prof. Dr. Mehmet Altan, konuşmasında Türkiye’deki ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temelinde bölgeler arası eşitsizliğin bulunduğunu söyledi.

Doğu Anadolu’nun uzun yıllardır kalkınma politikalarının dışında kaldığını ifade eden Altan, bu durumun yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmadığını; demokrasiyi, toplumsal ilişkileri ve birlikte yaşam duygusunu da zayıflattığını belirterek, “Türkiye’de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temelinde bölgeler arası eşitsizlik yatıyor. Doğu Anadolu uzun yıllardır kalkınma politikalarının dışında bırakıldı ve bu durum yalnızca gelir dağılımını değil, toplumsal ilişkileri ve demokrasinin işleyişini de doğrudan etkiledi. İnsanların yaşadıkları kentlerde gelecek kurabilmesi, umut duygusunu koruyabilmesiyle mümkündür. Bu umut ise ancak adil ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla sağlanabilir. Aksi halde göç, yoksulluk ve işsizlik daha da derinleşir.” ifadelerini kullandı.

ÇELİK: POLİTİKALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Eski Bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik de, konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlik politikalarıyla yürütülemeyeceğini söyledi. Sürecin kalıcı olabilmesi için bölge halkının günlük yaşamında somut iyileşmeler yaratılması gerektiğini belirten Çelik, özellikle eğitim, genç istihdamı ve sosyal politikaların belirleyici olduğunu dile getirdi.

Devletin bölgeye yönelik yaklaşımında kısa vadeli ve geçici adımlar yerine uzun vadeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şunları dile getirdi:

“Terörsüz Türkiye süreci, güvenliğin ötesinde ele alınması gereken çok boyutlu bir meseledir. Bu sürecin kalıcı olması, bölge halkının günlük yaşamında somut karşılıklar bulmasına bağlı. Eğitim olanaklarının güçlendirilmesi, gençlerin istihdama katılması ve sosyal politikaların yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Devletin bölgeye yaklaşımında geçici çözümler yerine uzun vadeli ve kapsayıcı politikalar geliştirmesi gerekiyor. Toplumsal barış ancak bu şekilde güçlenebilir.”

Söyleşinin ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı.