Van’ın geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı çalışmalarının başladığı açıklandı.

Planın hazırlık çalışmaları, oluşturulan sekreterya tarafından yürütülürken, start için ilk toplantılar da gerçekleştirildi. Katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir temeller üzerine inşa edileceği belirtilen stratejik plan kapsamında, anket çalışmaları, halk toplantıları, muhtarlarla toplantılar ve sivil toplum örgütleri ile toplantılar düzenlenerek, kentin üç farklı noktasında kurulacak olan stantlarda görüş ve önerilerin alınacağı kaydedildi. Bu kapsamda kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireylerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirilerek, veriler ışığında 25-26 Temmuz 2024’te çalıştay düzenlenerek Stratejik Plan ile ilgili yol haritasının belirleneceği bildirildi.

Konu hakkında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; “Van’ın önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği, stratejik plan çalışmaları ile halka yönelik hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması, yurttaşların memnuniyetinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetimin ortaya konulması, halk ve kent dinamiklerinin belediye yönetimine maksimum seviyede katılım sağlaması hedefleniyor. Farklı alanlardaki çeşitli konuların ele alınarak, kentin geleceğine dair planların belirleneceği 2025-2029 Stratejik Planı belediyenin aynı zamanda halkla birlikte yönetilmesi stratejisini de ortaya koyacak” denildi.

HALKLA YÜZ YÜZE ANKET ÇALIŞMASI

Stratejik Plan için 17 soruluk bir anket çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi; “Halkın hayata geçirilecek olan projelerle ilgili önerileri, öncelik verilmesi gereken proje ve çalışmalar, kentsel çalışmalarda öncelik verilmesi gereken konular, işsizlik sorunu ve yerel ekonomiyi güçlendirme çalışmaları, çevre, temizlik ve ekoloji konularında hizmet önceliği, dil-kültür alanındaki çalışmalar, sosyal ve sağlık politikaları, tarih-turizm politikaları, kadın politikaları, çocuk politikaları, engelli politikası, yaşı ilerlemiş bireylere dair politikalar, zabıta hizmetleri, demokratik katılım, belediye hizmetlerine ilişkin bilgi akışı, olumlu faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve Büyükşehir Belediyesini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel olaylar gibi konularda yurttaşların fikri alınarak çıktı oluşturulacak ve bu öneriler ışığında halkın talep ve beklentileri saptanacak.”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan paylaşımda; “Dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan anketlerin yanı sıra kentin üç noktasında biri kadın olmak üzere kurulacak olan stantlarda da yurttaşlarla yüz yüze anketler gerçekleştirilecek. Burada da yine yurttaşlara 17 sorudan oluşan bir anket verilerek, halkın beklentileri ve önerileri alınacak. Yüz yüze yapılacak ankette yurttaşların beklentileri, öneri ve talepleri rapor haline getirilerek, çıkan sonuçlar çalıştayda ele alınacak. Böylece halkın söz sahibi olacağı bir alan yaratılarak, halkın fikirleri doğrultusunda hareket edilecek” diye kaydedildi.

HALK TOPLANTILARI

Stratejik plana ilişkin yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi devralması ile başlayan halk buluşmalarının kapsamı genişletilerek, ilçe ve mahalle bazlı toplantılar ve halk buluşmaları düzenlenecek. Bu toplantılar çerçevesinde kadınlar, gençler ve çocuklarla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirilecek. Bu sayede halkın seçilmişlere sorun ve taleplerini birinci ağızdan ulaştırmaları sağlanırken, halkın yapılacak olan hizmet ve çalışmalarda aktif olarak rol alması da sağlanmış olacak. Mahalle meclisleri de bu sürece dahil edilerek halkın tamamına ulaşılması ve dokunulması sağlanacak. Özellikle dezavantajlı grupların ve yurttaşların tespiti noktasında da halk buluşmaları yapılacak” ifadelerine yer verildi.

MUHTARLARLA TOPLANTILAR

Muhtarlarla toplantılar yapılacağı kaydedilen açıklamada; “Belediyenin 2025-2029 Stratejik Planının önemli ayaklarından birini de muhtarla yapılacak olan toplantılar oluşturacak. 13 ilçeye bağlı 694 mahalle muhtarlarıyla ilçe bazlı toplantılar yapılarak, mahallelerin altyapı, üstyapı, sosyal ve ekonomik sorunları gibi konular ele alınacak. Muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve önerileri alınarak, yapılacak olan hizmet ve çalışmaların kapsamı saptanacak. Ayrıca olağandışı durumlarda daha hızlı ve etkili bir iletişim sistemi kurularak, olaylara daha kısa sürede müdahale ve sorunların çözümü noktasında daha aktif bir çalışma ortamı sağlanacak. Muhtarlardan gelecek olan talep ve önerilerin çıktısı oluşturularak, yapılacak olan çalıştayda hızlı ve etkili çözüm önerileri masaya yatırılacak” denildi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE TOPLANTILAR

Bilgilendirmede; “Çalışma kapsamında kentte aktif olarak faaliyet yürüten ve kentin geleceğine dair söz sahibi olmak isteyen Sivil Toplum Örgütleri ile çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek, STÖ’lerinin belediye çalışmalarında aktif olarak rol almaları sağlanacak. Toplumsal katılımın en üst seviyede sağlanabileceği, kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yer alacağı kent konseyi ve STÖ’lerinin görüş ve önerileri de stratejik planın bir parçası haline getirilerek, kente dair yapılacak proje ve çalışmalarda sürdürülebilirlik esas alınacak” diye kaydedildi.

KADIN POLİTİKALARI

Stratejik plana ilişkin açıklamada şöyle denildi; “Stratejik Plan’ın en önemli ayaklarından birini kadın politikaları ve kadınlara yönelik çalışmalar oluşturuyor. Bu çerçevede yapılacak tüm çalışmalarda kadınlara yönelik yapılacaklar gözetilerek, hazırlık yapılacak. Anket çalışmasında kadınlara yönelik ayrı vurgu planlanırken, gerçekleştirilecek halk toplantıları ve saha çalışmasında da yine kadına ilişkin politikalar ayrıca ele alınacak.”

25-26 TEMMUZ’DA ÇALIŞTAY YAPILACAK

Toplantılar sonrası çalıştay düzenleneceği kaydedilen açıklamada; “Tüm bu çalışmalar ışığında hazırlık aşaması tamamlanacak olan Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ile ilgili 25-26 Temmuz 2024 tarihinde bir çalıştay düzenlenecek. Kentin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirlenmesinin hedeflendiği çalıştayda, kentin geleceğini şekillendirmek, kent vizyonu, misyonu ve hedefleri ortaya konulacak. Belediyenin yönetim kadroları ve tüm birimlerinin yanı sıra kent dinamikleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile halkın katılım sağlayacağı çalıştay iki gün sürecek ve çalıştay sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bu çalıştayın hemen ardından ayrıca bir de kadın çalıştayı düzenlenerek, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının nihai şekli verilecek” diye belirtildi.

‘HALKIN FİKİRLERİ DOĞRULTUSUNDA KENTİ YÖNETMEK İSTİYORUZ’

Stratejik planların bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyleyen Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Stratejik Plan Eş Koordinatörü Leyla Çelik, Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının her aşamasında halkın olduğunu belirterek, katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir strateji planı ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Stratejik planın hazırlık çalışmalarının büyük bir özveri ile devam ettiğini belirten Çelik, “Bizler hem gelmiş olduğumuz fikriyat ve gelenek, hem de yerel yönetim deneyimimizde her zaman halkımızın en üst düzey temsiliyet ve katılımının olduğu bir yönetim stratejisini benimsedik. Stratejik Planı hazırlarken de aynı hassasiyeti ortaya koyduk. Burada toplumun her kesiminin ve Van halkının tamamını kapsayacak bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun için de önceliği Van halkına ve yurttaşlarımıza vererek, onların görüş, öneri ve fikirleri doğrultusunda bu kenti yönetmek istiyoruz. O yüzden de kentte yaşayan her ferdin görüşü bizler için değerlidir” dedi.