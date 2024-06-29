Açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, Van AK Parti Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da bulundu.

“VAN BU SORUMLULUĞU EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIYACAKTIR”

29 Haziran - 7 Temmuz tarihlerini kapsayan ve 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm! Biz Türkiye Kültür Yolu Festivalini bu vizyon üzerine inşa ettik. İstedik ki; ülkemizin ve medeniyetimizin sahip olduğu eşsiz miras yaşatılsın, anlatılsın ve aktarılsın.

Neticesinde bu büyük zenginliğe dair farkındalık mümkün olduğunca artsın ve hak ettiği gibi uluslararası bir marka olarak Türkiye'ye ve Türk milletine faydası olsun. İşte Van böylesi önemli bir amacın parçası olmuştur. Şüphesiz ki; medeniyetlerin ve kültürlerin binlerce yıl harman olduğu, kaynaştığı, toprağında ve insanında böylesi bir tarihin yaşamaya devam ettiği bir şehir olarak Van, bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyacaktır." dedi.

“VAN, ‘GELECEĞE MİRAS’ PROJESİNE DAHİL EDİLDİ”

Festivalin Van için hayırlı olması temennilerinde bulunan Bakan Ersoy, "Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için çok ciddi adımlar atmaya devam ediyoruz. Van Türk Arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan "Geleceğe Miras" projesine de dahil edilmiştir. Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir uygulama merkezi olmuştur” diye kaydetti.

İL TURİZM MASTER PLANI

İl Turizm Master Planı'nın önemini her platformda sıkça vurguladığını belirten Bakan Ersoy, "İl Turizm Master Planı'na Samsun ile beraber Van da öncülük etti. Geniş bir akademisyen ekibince sahada ve masada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olarak, Van Turizm Master Planı 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür ve turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

“VAN’I GÜÇLÜ ADIMLARLA TÜRKİYE YÜZYILI’NA TAŞIYACAĞIZ”

Bakan Ersoy, "Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım gerekli. Şehrimizi bu güçlü adımlarla inşallah Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu yolda atılmış bir diğer önemli adım olarak Van'ın bugününe ve geleceğine hizmet edecektir." şeklinde konuştu.

Van'ı oldukça kapsamlı bir festival programının beklediğini söyleyerek sözlerine son veren Bakan Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı.

Festival, gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek.