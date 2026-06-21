Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlar, Van Gölü’nde de su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, uzun yıllardır gölü takip edenler olarak bazı kıyı bölgelerinde suyun eski sınırlarına yeniden yaklaşmaya başladığını gözlemlediklerini ifade etti.

Dağer, su seviyesindeki artışın özellikle kuraklık nedeniyle zarar gören kıyı ekosistemleri açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Yükselişin kıyı habitatlarının yeniden canlanmasına, su kalitesinin korunmasına ve gölde yaşayan canlıların yaşam alanlarının desteklenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

“SUYUN YÜKSELMEYE BAŞLADIĞINI GÖRMEK SEVİNDİRİCİ”

Bu yıl ki olumlu tablonun kalıcı hale gelmesi için yalnızca yağışlara güvenilmemesi gerektiğini belirten Dağer, “Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte Van Gölü’nde gözle görülür bir su seviyesi artışı yaşandığını düşünüyoruz. Uzun yıllardır gölü takip edenler olarak, bazı kıyı bölgelerinde suyun yeniden eski sınırlarına yaklaşmaya başladığını görmek sevindirici. Bu durum özellikle kuraklık nedeniyle zarar gören kıyı ekosistemleri açısından olumlu bir gelişme.” dedi.

“GÖLÜ KİRLETEN UNSURLARI DA ORTADAN KALDIRMAK GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Dağer, kapsamlı bir su yönetimi planının gerekliliğine değinerek, Van Gölü’nün geleceğinin yalnızca doğal koşullara değil, insan kaynaklı etkilerin azaltılmasına da bağlı olduğunu ifade etti.

Dağer, son olarak konu hakkında şunları söyledi:

“Su seviyesindeki yükseliş, kıyı habitatlarının yeniden canlanmasına, su kalitesinin korunmasına ve gölde yaşayan canlıların yaşam alanlarının desteklenmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu olumlu tabloyu kalıcı hale getirebilmek için sadece yağışlara güvenmemek, gölü kirleten unsurları da ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Van Gölü’nün geleceği yalnızca doğal koşullara değil, insanların göstereceği duyarlılığa da bağlıdır. Ayrıca kapsamlı bir su yönetimi planı elbette çok önemlidir.”