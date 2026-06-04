Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024/’25 sezonu verilerine göre Türkiye’de tiyatro sayısı bin 101 olurken, bu sayı Van’da 12 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde tiyatro salonu koltuk sayısı 494 bin 184 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Van’daki tiyatro salonlarının toplam koltuk sayısı 2 bin 311 oldu.

Türkiye genelinde Devlet Tiyatroları tarafından 2024/’25 sezonunda 99’u telif, 138’i çeviri olmak üzere toplam 237 eser sahnelendi. Aynı sezonda Devlet Tiyatroları tarafından yetişkinlere yönelik 5 bin 55, çocuklara yönelik ise bin 612 gösteri gerçekleştirildi.

VAN İSTATİSTİKLERİ

Van’da ise Devlet Tiyatroları tarafından 2024/’25 sezonunda 17’si telif, 52’si çeviri olmak üzere toplam 69 eser sahnelendi. Aynı dönemde yetişkin oyunu gösteri sayısı 377, çocuk oyunu gösteri sayısı ise 222 oldu.

Ülke genelinde 2024/’25 sezonu toplam tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 olarak kaydedilirken, Van’da bu sayı 96 bin 149 oldu.

Van’da 2023/’24 sezonunda tiyatro ile buluşan kişi sayısı 103 bin 195 iken, 2024/’25 sezonunda bu sayı 96 bin 149’a geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 6,8’lik bir düşüşe karşılık geliyor.

2023/’24 sezonunda Van’da 9 olan salon sayısı 2024/’25 sezonunda 12’ye, koltuk sayısı ise bin 668’den 2 bin 311’e yükseldi.