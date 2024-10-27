Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda Şırnak Petrol Spor ile karşılaştı. Şırnak Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın 31. dakikasında Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Vanspor Futbol Kulübü'nde Salih Tunar kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 32. ve 45+5. dakikasında Şırnak Petrol Spor, Tolga Kara ile ilk yarı skorunu 2-0'a getirdi.

Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Şırnak Petrol Spor, 51. dakikada Oktay Özer, 59. ve 69. dakikalarda Şenol Yıldırım ve 81. dakikada Umut Can Gökdemir'in golüyle Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Vanspor Futbol Kulübü'nü 6-0 mağlup etti.

Ligde karşılaştığı 4 maçtan sadece 1 galibiyet alan Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Vanspor Futbol Kulübü, 3 puanla ligde 10. sırada bulunuyor.