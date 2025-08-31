Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yürütülen Van Gölü Sahil Yolu projesinin son etabına başlandı.

Üçüncü etabın asfalt serimin de sona gelinirken, Atıksu Arıtma Tesisi yanı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 6 kilometrelik yolda başlatılan 4'ncü etapta ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bu etapta daha önce Tuşba Belediyesi tarafından yapılan mevcut sahil yolu genişletilerek, 20 metre ve dört şeride çıkarılıyor. Ayrıca yolda aydınlatma ve üstyapı çalışmaları da yapılacak.

Son etabın da tamamlanmasıyla 18 kilometre uzunluğa ulaşacak sahil yolu projesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Üç ilçeyi sahille buluşturacak yol Edremit ilçesi Uygulama Oteli Yanında başlayarak Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar uzanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte kent trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşanırken, vatandaşların da Van Gölü’nün eşsiz doğasından daha çok faydalanması sağlanacak.