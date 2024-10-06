Bölgesel Amatör Lig'de maç heyecanı başladı. Temsilcimiz Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü ligin ilk maçında evinde Doğubayazıt Spor Kulübü'nü ağırladı.
Van İpekyolu İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü'nün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede etkili bir futbol sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, sahadan 4-1 ayrılan taraf oldu.
Sezona galibiyetle başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü'nün müsabakasını Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi ve çok sayıda taraftar izledi.