Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni sezon öncesi çalışmalarına hız kazandırdı. Kırmızı siyahlı kulüp, bu sene amatör ligde yer alan Futbol A takımı ve alt yapılar için seçme düzenleyecek.

Seçmelerin tarihleri ve kategorileri şu şekilde olacak:

2006 – 2007 doğumlular: 1- Eylül Pazartesi, saat 15.00 (Daha önce herhangi bir kulüpte lisanslı oynamış ve lisansı elinde olan)

2008 – 2009 doğumlular: 2– Eylül Salı saat 15.00

2010 – 2011 doğumlular: 3- Eylül Çarşamba Saat 15.00

Seçmeler, İşgem Semt Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, seçmelerin kentteki genç sporcular için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, A takım ve altyapıya katılmak isteyen tüm futbolcu adaylarının seçmelere katılım sağlayabileceğini belirtti.

Seçmelere katılacak sporcuların kendi imkânlarıyla başvuruda bulunacağı da kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen seçmelere tüm futbolcu adaylarını davet etti.