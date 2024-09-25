İranlı Sanatçılar: Müzikal Bir Efsane

Bu konserlerde, İran müziğinin önde gelen temsilcilerinden Rastak ve Koma Hevra grupları sahne alacak. Özellikle son dönemlerde İranlı turistlerin ilgisiyle hareketlenen Van’da, bu etkinlikler büyük bir heyecan yaratıyor. 27 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek konser, binlerce kişinin bir araya gelmesine olanak tanıyacak Rastak, genç dinleyicilerin beğenisini kazanan, çok dilli bir müzik repertuarına sahip bir grup olarak dikkat çekiyor. 1997 yılından beri sahne alan grup, Kürtçe, Farsça, Arapça ve Türkçe gibi çeşitli dillerde eserler üreterek, uluslararası alanda da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Daha önce yayınladıkları albümlerle de beğeni toplayan Rastak, konserlerinde izleyicileri büyülemeyi başarıyor.

Hevra: Gençlerin Enerjisi

Koma Hevra ise tamamen gençlerden oluşan dinamik bir müzik grubu olarak öne çıkıyor. Katıldıkları etkinliklerde gençlerin coşkusunu artıran bu grup, müziğiyle Van’da da büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. 27 Eylül'deki konserde sergileyecekleri performansla dikkat çekmesi beklenen Hevra, müziğiyle genç nesli etkilemeyi sürdürüyor.

Tüm Van Halkı Davetli!

Konser, saat 19:00’da başlayacak ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tüm Van halkını bu büyük etkinliğe katılmaya davet ediyor. Ücretsiz olması, etkinliğin cazibesini artırırken, Vanlılar için unutulmaz anların yaşanacağı bir gece vaadediyor.