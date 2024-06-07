Kentteki yol ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için asfalt çalışmalarına start verildiğini duyuran Van Büyükşehir Belediyesi, sezonun ilk asfalt çalışmasını Edremit ilçesindeki Dere Yolu’nda başlattı. Daha önce toprak yol olan 1.2 kilometrelik yolda, altyapı, üstyapı ve plent miks temel (PMT) serimi yapılarak, asfalt serimine geçildiği bildirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkalığınca yürütülen çalışmalarda, Edremit ilçesi Yenimahalle ve Eminpaşa’da asfalt sökümü ve yol altyapı çalışmaları devam ederken, Elmalık Mahallesi’nde ise asfalt serimi yapıldığı kaydedildi. İlçedeki üç farklı noktada bulunan 4 kilometrelik yolda, sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve trafik tabela çalışması da yapılarak, halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, ekiplerin 13 ilçe ve kent merkezinde başlattıkları yol ve bakım-onarım çalışmalarını da sürdürdüğü ifade edildi.