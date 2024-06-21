Mardin’in Mazıdağı ilçesi ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasındaki bölgede meydana gelen yangın felaketi sonrası Van Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Yangın sonrası Afet Kriz Merkezi oluşturulduğu, yangına müdahale amacıyla yapılabileceklerin gözden geçirilerek harekete geçildiği aktarıldı.

Yangına müdahale amacıyla ilk etapta 7 itfaiye aracı ve 25 personeli yangın bölgesine gönderen Afet Kriz Merkezinin, ardından ambulans, acil sağlık müdahale ekibi, mobil veteriner aracı ve veterinerlerden oluşan ekip, yakıt tankeri ve çadırlardan oluşan ekipler ile yaşam malzemelerini bölgeye sevk ettiği kaydedildi. Ayrıca yangın bölgesinde hizmet vermek üzere mobil aşevinin de bölgeye gönderildiği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yangın bölgesine gönderdiği araç, ekip ve ekipmanların şu şekilde olduğu açıklandı;

-İtfaiye Daire Başkanlığı: 7 itfaiye aracı ile 25 itfaiye personeli,

-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı: 1 ambulans, 1 mobil veteriner aracı, 1 hayvan toplama aracı ile aralarında sağlıkçı ve veterinerlerin de olduğu 13 personel,

-Sosyal İşler Daire Başkanlığı: 1 Mobil aşevi aracı, 6 aşevi dağıtım aracı ve 1 pikap, 26 personel ile çok sayıda gıda malzemesi,

-İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı: 3 veteriner hekim,

-Çevre Koruma Daire Başkanlığı: 1 akaryakıt tankeri,

-VASKİ: 2 su tankeri,

-5 adet 100’er kişilik yaşam çadırı

Ayrıca çalışmaları koordine etmek için İtfaiye, Fen İşleri ve Sağlık İşleri daire başkanlarının da ekiplere eşlik ettiği ifade edildi.

“OLAY HABER ALINIR ALINMAZ HAREKETE GEÇİLDİ”

Yaşanan yangın felaketine ilişkin bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, yangında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin üzüntülerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi olarak olayı haber alır almaz harekete geçtiklerini ve ilgili birimleri seferber ettiklerini aktardı.

Oluşturdukları Afet Kriz Merkezi bünyesinde başta yangın söndürme araçları olmak üzere ilgili daire başkanlıklarına bağlı birimlerin harekete geçtiğini ifade eden Eşbaşkanlar, yangın felaketi sonrası yaraları sarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirerek, tüm ilgili kurumlar ve çevre belediyelere destek ve dayanışma gösterme çağrısında bulundu.