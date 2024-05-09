Okul Sporları Boks Türkiye Şampiyonası Düzce ili ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 59 ilden 500 civarında sporcu katılım sağlarken, Van da söz konusu şampiyona da yer aldı.

02 – 07 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcularından 52 kg’da Şehamde Zengin Türkiye şampiyonu olurken, 57 kg’da Sevcan Durak ise Türkiye 2.’si oldu.

Yine Vanlı sporcu Sami Yusuf Aydemir de 92 kg’da Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Boks Antrenörü Ayhan Öz, şampiyonada önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek tüm sporcularını tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Boks şampiyonası, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.