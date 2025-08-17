Van’ın simge lezzetlerinden biri olan Van Balığı (İnci Kefali) deneme çalışmalarının ardından konserveye dönüştürüldü. Ardından büyük bir markette ülke genelinde satışa sunulan inci kefali konservesine ilginin büyük olduğu kaydedildi.

“KONSERVE 125 GRAM AMBALAJ HALİNDE SATILIYOR”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Dardanel firması tarafından geliştirilen ürünün Ar-Ge sürecinin ardından ilk etapta 50 bin kutu ile piyasaya sürüldüğünü ve bu partinin tükendiğini belirtti. Şu anda ikinci üretim olan 50 bin kutu inci kefali konservesinin daha satışta olduğunu aktaran Şişman, ürünün 125 gramlık ambalajlarla raflarda yerini aldığını söyledi.

‘Van Balığı’ olarak da bilinen inci kefali, sadece ekolojik önemiyle değil, aynı zamanda bölge halkı için ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sayesinde balığın boyu ve kilosunda artış gözlemleniyor. Bu koruma süreci hem doğayı hem de ürün kalitesini destekliyor.

VAN BALIĞI 3 ÇEŞİT HALİYLE SOFRALARDA YER ALIYOR

İnci kefali balığı tuzlanıp salamura haline getirilerek ve son olarak konserveye girerek de satılıyor. Bu sayede inci kefali balığı, Van mutfağını Türkiye’nin dört bir yanına taşıma yolculuğuna devam ediyor.