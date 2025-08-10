Van İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turgay Şişman, Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin korunması ve kaçak avcılıkla mücadele konusundaki çalışmaları Wanhaber’e anlattı.

3 aylık av yasağı sürecinde 87 ton kaçak balık yakalandığını ifade eden Şişman, 128 kişiye 2.7 milyon TL ceza kesildiğini belirterek, denetimlerin ve koruma çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Üreme dönemi boyunca sıkı denetimlerle korunan inci kefali için jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin işbirliği içinde özveriyle çalıştığını dile getiren Şişman, bu süreçte inci kefalinin koruma sürecinde boyutunda ve kilosunda artış gözlemlendiğini de söyledi.

128 şahsa 2 milyon 578 bin TL idari para cezası uygulandığını söyleyen Şişman, bu dönemde birçok av aracına da el konulduğunu belirtti.

“YASAĞIN DAHA ERKENE ÇEKİLMESİ DE ÖNERİLDİ”

Şişman, “3 aylık dönemde 87.2 ton inci kefali kaçak olarak yakalandı. Bunun 7 ila 8 tonu canlı, geri kalanı ise ölü olarak ele geçirildi, canlı olanlar göle geri bırakılıyor, ölü olanlar ise imha ediliyor. Bu dönemde 128 şahsa 2 milyon 578 bin TL idari para cezası uygulandı, 7 bin 100 metre uzunluğunda ağ, 10 şişme bot ve 108 diğer av aracına el konuldu, cezalar, kullanılan malzemeye ve araca göre değişiyor. Toplamda 100’den fazla kişiye 2 milyon 500 bin TL’nin üzerinde ceza kesildi aynı zamanda koruma sürecinde balığın boyutunda ve kilosunda artış gözlemlendi. Zaman zaman balıklar 18-19 cm ortalamaya ulaştı. Genel olarak 17 cm ve altındaki balıklara izin verilmiyor. Av yasağı 15 Nisan’da başlıyor ancak mevsimsel koşullara bağlı olarak balıklar 9 derece su sıcaklığında hareketlenmeye başlıyor, 13 derecede tamamen göç ediyor. Bu nedenle yasağın daha erkene çekilmesi de önerildi.” şeklinde konuştu.

Balığın 9 derecede hareketlenip 13 derecede göç ettiğini söyleyen Şişman, yasağın 1 Nisan’a çekilmesiyle neslin daha iyi korunabileceğini ifade etti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Şişman, açıklamasında, şunları söyledi:

“Mevsimsel koşullara göre esnetme imkanı olsa daha isabetli olur, ancak şu an av yasağı sirküleri nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri sabit. Denizlerdeki av yasağı ile göldeki durum birebir aynı değil. Yasağın erken başlaması neslin korunması için avantaj sağlar.”