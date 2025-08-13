Türkiye genelinde kendine özgü aroması ve yüksek prolin değeriyle tanınan Van balı için coğrafi işaret çalışmaları hız kazanıyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçelerine özgü balların tescillenmesi konusunda somut adımlar atıldığını belirtti.

“VAN BALI” GÜÇLÜ BİR MARKA AMA ÇEŞİTLİLİK ÇOK FAZLA”

Van’ın büyük ve çeşitli floraya sahip bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Van İl Tarım ve Orman Müdürü Şişman, “Van balı ifadesi marka olarak çok biliniyor ama bu büyük bir coğrafya ve çeşitliliği çok fazla. Bahçesaray, Çatak, Gevaş gibi ilçelerin florası ve faunası birbirinden çok farklı. Bu da balın renginden aromasına kadar birçok özelliğini etkiliyor.” dedi.

“COĞRAFİ TESCİL BAŞVURUSU PLANLIYORUZ”

Çatak ve Bahçesaray bölgelerinin özel ballarına dikkat çeken Şişman, bu iki ilçeyi kapsayan “Çatak-Bahçesaray Balı” adıyla coğrafi işaret tescil başvurusu planladıklarını söyledi.

Bu sürecin daha önce de gündeme geldiğini ancak çeşitli nedenlerle ilerleyemediğini ifade eden Şişman, “Bizim dönemimizde bu projeyi tekrar canlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerine yer verdi.

“VAN BALI’NIN KALİTE STANDARDINI KORUYACAĞIZ”

Projenin en önemli amaçlarından birinin kalite standardını korumak ve taklit ürünlerle mücadele etmek olduğunu vurgulayan Şişman, “Çatak-Bahçesaray Balı’na ait bir tescil yapıldığında, analizlerle bu balın rengi, aroması, prolin değeri gibi ayırt edici özellikleri netleşecek. Ancak eğer pazara her seferinde farklı renk ve nitelikte bal çıkarsa, tüketici neyin gerçek olduğunu anlayamaz. Bu da markaya zarar verir. Ayrıca başka illerde üretilen ballar Van balı adıyla satılmaya çalışılıyor. Bu ciddi bir sorun.” sözlerine yer verdi.

YENİ PROJE: ANA ARI DAĞITIMIYLA KALİTE ARTIŞI HEDEFLENİYOR

Şişman, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak arıcılığı destekleyen yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da açıklayarak, “Özellikle Çatak, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerini kapsayan bu projeyle, ırkı belli, geçmişi net, saf ve bölgeye adapte olmuş ana arıların üretimi ve dağıtımını teşvik edeceğiz.” dedi.

Van’ın arıcılıkta önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Şişman, şu verileri paylaştı;

Kovan sayısı: 166 bin,

Yıllık bal üretimi: Ortalama 2 bin-2 bin 100 ton,

2024 yılı üretimi: 2.128 ton,

Ayrıca Van, bal üretiminde 10. sırada yer alıyor.

“VAN BALI’NIN PROLİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

İl Müdürü Şişman son olarak şunları kaydetti; “Van balı yüksek prolin değeri (1000’in üzerinde) ve doğal üretim koşullarıyla sadece Türkiye’de değil, dünya pazarında da rekabet edebilecek potansiyele sahip. Bu kaliteyi korumak için hem üreticiye destek veriyoruz hem de denetimleri sıkı tutuyoruz.”