İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün uzun yıllar sonra yeniden 1. Lig’de mücadele edecek olması kentte heyecan yaratıyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumu da, kriterleri karşılayabilmek için tadilata alınmış durumda. Yapılan çalışmalarla stat 1. Lig’de maç oynanmaya uygun hale getirilmeye çalışılıyor.

Van Valisi Ozan Balcı da, yapılan çalışmaları yerinde görmek için Van Atatürk Şehir Stadı’na gitti.

Burada Van Gençlik Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir tarafından karşılanan Vali Balcı’ya, stattaki son durum hakkında bilgi verildi.

Vali Balcı, yaptığı açıklamada; “Van’ın gururu Van Spor’umuz bu sene 1. Lig’de mücadele edecek. Maçlar başlıyor, bizler de 1. Lig’deki maç standartlarını gerçekleştirmek için bakım onarımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, ustalarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Eksikleri de bir an önce bitireceğiz. Daha sonra da Van Spor inşallah burada maçlarını oynamaya devam edecek. Bu vesileyle Van Sporumuza canı gönülden, yürekten başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.

TESİS MÜJDESİ

Tesisler için müjde vermek istediğini de belirten Vali Balcı; “Ayrıca bu müjdeyi de vermek isterim; Van Sporumuzun tesislerini ihale ettik. Sosyal tesisler, sporcularımızın kalacağı yerler, sosyal donatılar ve sahalar, onların da ihalesini yaptık. İnşaatı başlıyor. İnşallah bittiğinde Van Sporumuz da son derece modern tesislere kavuşmuş olacak. Yapacağımız tesislerimiz de Van Sporumuza, Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye kaydetti.