Ermeni Ayini İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ermeni topluluğunun kutsal dini günlerinden biri olan bu özel ayin, her zamanki gibi Akdamar Adası’ndaki tarihi kilisede icra edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Talebe Yanıt Verdi

Etkinliğe olan ilginin artması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi, adaya ulaşımı daha da kolaylaştırmak amacıyla deniz otobüsü seferlerini artırma kararı aldı. Bu sayede, ziyaretçilerin adaya ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması hedefleniyor.

Pazar Gününün Deniz Otobüsü Sefer Programı

Ayin günü, deniz otobüsü seferleri şu saatlerde düzenlenecek: Edremit marinadan adaya hareket saatleri 08:00, 10:15, 12:00 ve 14:00 olarak belirlenirken, dönüş saatleri ise 09:30, 13:00, 14:30 ve 16:30 olacak. Bu kapsamlı program, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Ek Seferler, Belediye Web Sitesinde ve Sosyal Medyada

Ermeni Ayini için yapılacak ek seferlerin detayları, Van Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacak. Bu duyurular, ziyaretçilerin planlarını yapabilmeleri için önemli bir kaynak olacak.

Büyük İlgi İçin Müthiş Hazırlıklar Yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki özenli hazırlıkları ve artan sefer sayısı, etkinliğe olan büyük ilgiyi karşılamak amacıyla düzenlendi. Adadaki bu manevi atmosferi yaşamak isteyen herkesin rahatça ulaşabilmesi için yapılan bu düzenlemeler, Ermeni Ayini’nin başarıyla gerçekleşmesini destekleyecek.